Лапчинская (Глазунова) Глафира Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1903
Дата смерти02.02.2002
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1903
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дочь
Отец ребёнка: Лапчинский Александр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лапчинский Валентин Александрович
Отец ребёнка: Лапчинский Александр Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
02.02.2002