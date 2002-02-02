Лапчинская (Глазунова) Глафира Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапчинская (Глазунова) Глафира Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1903

Дата смерти

02.02.2002

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1903

Отец: Глазунов Михаил Прокофьевич

Мать: Глазунова Ксения Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дочь

Отец ребёнка: Лапчинский Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лапчинский Валентин Александрович

Отец ребёнка: Лапчинский Александр Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
02.02.2002
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