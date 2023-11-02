Олькова (Глазунова) Лидия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олькова (Глазунова) Лидия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Глазунов Михаил Прокофьевич

Мать: Глазунова Ксения Семеновна

Рождение ребёнка
23.11.1917

Сын: Ольков Николай Александрович

Отец ребёнка: Ольков Александр Петрович

Рождение ребёнка
29.06.1922

Дочь: Олькова Лидия Александровна

Отец ребёнка: Ольков Александр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лебедева Хариесса Павловна

Отец ребёнка: Ольков Александр Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
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