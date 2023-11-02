Олькова (Глазунова) Лидия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.11.1917
Сын: Ольков Николай Александрович
Отец ребёнка: Ольков Александр Петрович
Рождение ребёнка
29.06.1922
Дочь: Олькова Лидия Александровна
Отец ребёнка: Ольков Александр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лебедева Хариесса Павловна
Отец ребёнка: Ольков Александр Петрович
Работа или профессия
Неизвестно