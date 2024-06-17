Голубкин Михаил Ксенофонтович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Голубкин Ксенофонт
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белова Людмила Михайловна
Мать ребёнка: Голубкина Анфиса Федоровна
Рождение ребёнка
22.11.1935
Сын: Голубкин Николай Михайлович
Мать ребёнка: Голубкина Анфиса Федоровна
Смерть
Неизвестно