Голубкин Михаил Ксенофонтович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубкин Михаил Ксенофонтович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Голубкин Ксенофонт

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белова Людмила Михайловна

Мать ребёнка: Голубкина Анфиса Федоровна

Рождение ребёнка
22.11.1935

Сын: Голубкин Николай Михайлович

Мать ребёнка: Голубкина Анфиса Федоровна

Смерть
Неизвестно

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