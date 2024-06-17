Голубкина Анфиса Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубкина Анфиса Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белова Людмила Михайловна

Отец ребёнка: Голубкин Михаил Ксенофонтович

Рождение ребёнка
22.11.1935

Сын: Голубкин Николай Михайлович

Отец ребёнка: Голубкин Михаил Ксенофонтович

Смерть
Неизвестно

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