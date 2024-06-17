Голубкина Анфиса Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белова Людмила Михайловна
Отец ребёнка: Голубкин Михаил Ксенофонтович
Рождение ребёнка
22.11.1935
Сын: Голубкин Николай Михайлович
Отец ребёнка: Голубкин Михаил Ксенофонтович
Смерть
Неизвестно