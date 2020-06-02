Голубкин Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубкин Николай Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1935

Дата смерти

02.06.2020

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1935

Отец: Голубкин Михаил Ксенофонтович

Мать: Голубкина Анфиса Федоровна

Рождение ребёнка
02.05.1962

Дочь: Михалева Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Голубкина Тамара Валентиновна

Рождение ребёнка
16.04.1968

Дочь: Голубика Елена Николаевна

Мать ребёнка: Голубкина Тамара Валентиновна

Рождение ребёнка
22.07.1976

Сын: Голубкин Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Голубкина Тамара Валентиновна

Смерть
02.06.2020

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