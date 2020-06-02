Голубкин Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.11.1935
Дата смерти02.06.2020
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1935
Рождение ребёнка
02.05.1962
Дочь: Михалева Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Голубкина Тамара Валентиновна
Рождение ребёнка
16.04.1968
Дочь: Голубика Елена Николаевна
Мать ребёнка: Голубкина Тамара Валентиновна
Рождение ребёнка
22.07.1976
Сын: Голубкин Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Голубкина Тамара Валентиновна
Смерть
02.06.2020