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Гайзитдин Шамсудин углы
Гайзитдин Шамсудин углы
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1819
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Шамсудин Исенбай углы
1782 г.р.
Мать
Вазифа
1786 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец:
Шамсудин Исенбай углы
Мать:
Вазифа
Смерть
Неизвестно
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