Шамсудин Исенбай углы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамсудин Исенбай углы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Исенбай Бикташ углы

Мать: Сула

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Гулзифа Шамсудин кызы

Мать ребёнка: Вазифа

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Муслиха Шамсудин кызы

Мать ребёнка: Вазифа

Рождение ребёнка
1816

Сын: Сахабутдин Шамсудин углы

Мать ребёнка: Вазифа

Рождение ребёнка
1819

Сын: Гайзитдин Шамсудин углы

Мать ребёнка: Вазифа

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Кайдафа Шамсудин кызы

Мать ребёнка: Вазифа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вазифа

Смерть
Неизвестно
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