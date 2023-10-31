Шамсудин Исенбай углы
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Исенбай Бикташ углы
Мать: Сула
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Гулзифа Шамсудин кызы
Мать ребёнка: Вазифа
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Муслиха Шамсудин кызы
Мать ребёнка: Вазифа
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: Вазифа
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: Вазифа
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Кайдафа Шамсудин кызы
Мать ребёнка: Вазифа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вазифа
Смерть
Неизвестно