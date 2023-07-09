Пищулина Ирина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781 или 1794
Дата смерти21.01.1854
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1781 или 1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Пищулин Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Пищулин Яков Данилович
Рождение ребёнка
Около 19.11.1811
Сын: Митрофанов Филипп Яковлевич
Отец ребёнка: Пищулин Яков Данилович
Рождение ребёнка
Около 30.11.1813
Дочь: Пищулина Варвара Яковлевна
Отец ребёнка: Пищулин Яков Данилович
Рождение ребёнка
03.04.1819
Сын: Пищулин Георгий Яковлевич
Отец ребёнка: Пищулин Яков Данилович
Рождение ребёнка
28.11.1821
Дочь: Пищулина Варвара Яковлевна
Отец ребёнка: Пищулин Яков Данилович
Рождение ребёнка
28.11.1821
Отец ребёнка: Пищулин Яков Данилович
Рождение ребёнка
1823 или 1827
Отец ребёнка: Пищулин Яков Данилович
Рождение ребёнка
Около 1829
Отец ребёнка: Пищулин Яков Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.01.1854