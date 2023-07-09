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Пищулина Ирина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781 или 1794

Дата смерти

21.01.1854

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781 или 1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Пищулин Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Пищулин Яков Данилович

Рождение ребёнка
Около 19.11.1811

Сын: Митрофанов Филипп Яковлевич

Отец ребёнка: Пищулин Яков Данилович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 30.11.1813

Дочь: Пищулина Варвара Яковлевна

Отец ребёнка: Пищулин Яков Данилович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.04.1819

Сын: Пищулин Георгий Яковлевич

Отец ребёнка: Пищулин Яков Данилович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.11.1821

Дочь: Пищулина Варвара Яковлевна

Отец ребёнка: Пищулин Яков Данилович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.11.1821

Сын: Пищулин Антон Яковлевич

Отец ребёнка: Пищулин Яков Данилович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1823 или 1827

Сын: Пищулин Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Пищулин Яков Данилович

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Пищулин Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Пищулин Яков Данилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пищулин Яков Данилович

Смерть
21.01.1854
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область