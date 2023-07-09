Пищулин Яков Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784
Отец: Пищулин Даниил
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Пищулин Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Пищулина Ирина Петровна
Рождение ребёнка
Около 19.11.1811
Сын: Митрофанов Филипп Яковлевич
Мать ребёнка: Пищулина Ирина Петровна
Рождение ребёнка
Около 1811
Рождение ребёнка
Около 30.11.1813
Дочь: Пищулина Варвара Яковлевна
Мать ребёнка: Пищулина Ирина Петровна
Рождение ребёнка
03.04.1819
Сын: Пищулин Георгий Яковлевич
Мать ребёнка: Пищулина Ирина Петровна
Рождение ребёнка
28.11.1821
Дочь: Пищулина Варвара Яковлевна
Мать ребёнка: Пищулина Ирина Петровна
Рождение ребёнка
28.11.1821
Мать ребёнка: Пищулина Ирина Петровна
Рождение ребёнка
Между 1823 и 1827
Мать ребёнка: Пищулина Ирина Петровна
Рождение ребёнка
Около 1829
Мать ребёнка: Пищулина Ирина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пищулина Ирина Петровна
Смерть
Неизвестно