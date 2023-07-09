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Пищулин Яков Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: Пищулин Даниил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Пищулин Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Пищулина Ирина Петровна

Рождение ребёнка
Около 19.11.1811

Сын: Митрофанов Филипп Яковлевич

Мать ребёнка: Пищулина Ирина Петровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Пищулин Фрол Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 30.11.1813

Дочь: Пищулина Варвара Яковлевна

Мать ребёнка: Пищулина Ирина Петровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.04.1819

Сын: Пищулин Георгий Яковлевич

Мать ребёнка: Пищулина Ирина Петровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.11.1821

Дочь: Пищулина Варвара Яковлевна

Мать ребёнка: Пищулина Ирина Петровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.11.1821

Сын: Пищулин Антон Яковлевич

Мать ребёнка: Пищулина Ирина Петровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Между 1823 и 1827

Сын: Пищулин Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Пищулина Ирина Петровна

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Пищулин Петр Яковлевич

Мать ребёнка: Пищулина Ирина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пищулина Ирина Петровна

Смерть
Неизвестно
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