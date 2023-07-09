Пищулин Петр Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
Отец: Пищулин Яков Данилович
Мать: Пищулина Ирина Петровна
Рождение ребёнка
07.02.1852
Мать ребёнка: Пищулина Васса Алексеевна
Рождение ребёнка
31.07.1855
Дочь: Рыбина Соломония Петровна
Мать ребёнка: Пищулина Васса Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно