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Пищулин Петр Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: Пищулин Яков Данилович

Мать: Пищулина Ирина Петровна

Рождение ребёнка
07.02.1852

Сын: Пищулин Георгий Петрович

Мать ребёнка: Пищулина Васса Алексеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
31.07.1855

Дочь: Рыбина Соломония Петровна

Мать ребёнка: Пищулина Васса Алексеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пищулина Васса Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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