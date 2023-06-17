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Мозовский Андрей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

1845

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Мозовский Иван Андреевич

Мать: Мозовская Мавра Васильевна

Бракосочетание
12.11.1824

Жена: Мозовская Александра Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
29.08.1825

Сын: Мозовский Иван Андреевич

Мать ребёнка: Мозовская Александра Павловна

Хреплё, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
05.11.1826

Сын: Мозовский Ростислав Андреевич

Мать ребёнка: Мозовская Александра Павловна

Хреплё, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
28.10.1827

Сын: Мозовский Арсений Андреевич

Мать ребёнка: Мозовская Александра Павловна

Хреплё, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Мозовская Анна Андреевна

Мать ребёнка: Мозовская Александра Павловна

Рождение ребёнка
19.07.1832

Сын: Мозовский Петр Андреевич

Мать ребёнка: Мозовская Александра Павловна

Хреплё, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
17.07.1833

Сын: Мозовский Николай Андреевич

Мать ребёнка: Мозовская Александра Павловна

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Мозовская Александра Андреевна

Мать ребёнка: Мозовская Александра Павловна

Рождение ребёнка
07.03.1838

Дочь: Соколова Любовь Андреевна

Мать ребёнка: Мозовская Александра Павловна

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
08.11.1843

Дочь: Мозовская Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Мозовская Александра Павловна

Городня, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Смерть
1845
Городня, Батецкий муниципальный район, Новгородская область