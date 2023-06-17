Мозовский Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смерти1845
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Бракосочетание
12.11.1824
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
29.08.1825
Мать ребёнка: Мозовская Александра Павловна
Рождение ребёнка
05.11.1826
Сын: Мозовский Ростислав Андреевич
Мать ребёнка: Мозовская Александра Павловна
Рождение ребёнка
28.10.1827
Сын: Мозовский Арсений Андреевич
Мать ребёнка: Мозовская Александра Павловна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Мозовская Анна Андреевна
Мать ребёнка: Мозовская Александра Павловна
Рождение ребёнка
19.07.1832
Мать ребёнка: Мозовская Александра Павловна
Рождение ребёнка
17.07.1833
Сын: Мозовский Николай Андреевич
Мать ребёнка: Мозовская Александра Павловна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Мозовская Александра Андреевна
Мать ребёнка: Мозовская Александра Павловна
Рождение ребёнка
07.03.1838
Дочь: Соколова Любовь Андреевна
Мать ребёнка: Мозовская Александра Павловна
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
08.11.1843
Дочь: Мозовская Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Мозовская Александра Павловна
Смерть
1845