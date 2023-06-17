Мозовская (Колзакова) Александра Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.11.1824
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
29.08.1825
Отец ребёнка: Мозовский Андрей Иванович
Рождение ребёнка
05.11.1826
Сын: Мозовский Ростислав Андреевич
Отец ребёнка: Мозовский Андрей Иванович
Рождение ребёнка
28.10.1827
Сын: Мозовский Арсений Андреевич
Отец ребёнка: Мозовский Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Мозовская Анна Андреевна
Отец ребёнка: Мозовский Андрей Иванович
Рождение ребёнка
19.07.1832
Отец ребёнка: Мозовский Андрей Иванович
Рождение ребёнка
17.07.1833
Сын: Мозовский Николай Андреевич
Отец ребёнка: Мозовский Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Мозовская Александра Андреевна
Отец ребёнка: Мозовский Андрей Иванович
Рождение ребёнка
07.03.1838
Дочь: Соколова Любовь Андреевна
Отец ребёнка: Мозовский Андрей Иванович
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
08.11.1843
Дочь: Мозовская Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Мозовский Андрей Иванович
Городня, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно