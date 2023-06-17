Мозовская (Колзакова) Александра Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мозовская (Колзакова) Александра Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.11.1824

Муж: Мозовский Андрей Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
29.08.1825

Сын: Мозовский Иван Андреевич

Отец ребёнка: Мозовский Андрей Иванович

Хреплё, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
05.11.1826

Сын: Мозовский Ростислав Андреевич

Отец ребёнка: Мозовский Андрей Иванович

Хреплё, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
28.10.1827

Сын: Мозовский Арсений Андреевич

Отец ребёнка: Мозовский Андрей Иванович

Хреплё, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Мозовская Анна Андреевна

Отец ребёнка: Мозовский Андрей Иванович

Рождение ребёнка
19.07.1832

Сын: Мозовский Петр Андреевич

Отец ребёнка: Мозовский Андрей Иванович

Хреплё, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
17.07.1833

Сын: Мозовский Николай Андреевич

Отец ребёнка: Мозовский Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Мозовская Александра Андреевна

Отец ребёнка: Мозовский Андрей Иванович

Рождение ребёнка
07.03.1838

Дочь: Соколова Любовь Андреевна

Отец ребёнка: Мозовский Андрей Иванович

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
08.11.1843

Дочь: Мозовская Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Мозовский Андрей Иванович

Городня, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно
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