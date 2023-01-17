Городня
Батецкий муниципальный район, Новгородская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
О рассмотрении проекта мукомольной мельницы Р. Х. Унферихта при с. Городне Городенской волости Лужского уезда; чертежи. 1906–1908 гг. // Центральный государственный истор Показать все
О рассмотрении плана нового расположения дер. Городни Городенской волости Лужского у. ; планы. 1909 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Показать все
По жалобе крестьян с. Городни Городенской волости Лужского уезда Василия, Ивана и Дмитрия Ивановых на отмену приговора о семейном разделе. 1908–1909 гг. // Центральный го Показать все
Об отводе хуторского участка крестьянину Ивану Степанову дер. Городни Городенской волости Лужского у. и о возобновлении части окружной межи 1 части дер. Б. Городни. 1912– Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
216. Городня, село бывшее удельное, при реке Городанке, дворов 21, жителей 120, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церковь православная, лавка. В 8 верстах Показать все
Алфавитный список населенных мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Городня с.252 стан25–2 участок25город Луга.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
60093Городнядеревня58°41'00"30°14'00"O-36-037
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
49603402161д Городнядеревня
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