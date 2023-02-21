Коновалова Ирина Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шмелев Юрий Павлович
Мать: Шмелева Мария Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коновалова Анастасия Валерьевна
Отец ребёнка: Коновалов Валерий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коновалов Николай Валерьевич
Отец ребёнка: Коновалов Валерий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коновалов Валерий