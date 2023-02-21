Коновалова Ирина Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова Ирина Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шмелев Юрий Павлович

Мать: Шмелева Мария Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коновалова Анастасия Валерьевна

Отец ребёнка: Коновалов Валерий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коновалов Николай Валерьевич

Отец ребёнка: Коновалов Валерий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновалов Валерий

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