Коновалов Валерий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалов Валерий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коновалова Анастасия Валерьевна

Мать ребёнка: Коновалова Ирина Юрьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коновалов Николай Валерьевич

Мать ребёнка: Коновалова Ирина Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновалова Ирина Юрьевна

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