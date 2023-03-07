Мардяхин Вахром (Варфоломей) Александрович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1786 ст.
Дата смерти16.11.1851 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1786 ст.
Отец: Мардяхин Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1811 ст.
Сын: Мардяхин Перфила Варфоломеевич
Мать ребёнка: Мардяхина Авдотья Севастьяновна
Рождение ребёнка
01.12.1822 ст.
Сын: Мардяхин Аггей Варфоломеевич
Мать ребёнка: Мардяхина Феврония Симоновна
Рождение ребёнка
13.06.1825 ст.
Сын: Мардяхин Ульян Варфоломеевич
Мать ребёнка: Мардяхина Феврония Симоновна
Рождение ребёнка
06.10.1834 ст.
Сын: Мардяхин Филипп Варфоломеевич
Мать ребёнка: Мардяхина Феврония Симоновна
Рождение ребёнка
04.04.1928 ст.
Дочь: Силантьева Ирина Варфоломеевна
Мать ребёнка: Мардяхина Феврония Симоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.11.1851 ст.