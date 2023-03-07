Мардяхин Вахром (Варфоломей) Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мардяхин Вахром (Варфоломей) Александрович

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Место рождения

Наяновка

Дата рождения

Вычислено 1786 ст.

Дата смерти

16.11.1851 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1786 ст.

Отец: Мардяхин Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1811 ст.

Сын: Мардяхин Перфила Варфоломеевич

Мать ребёнка: Мардяхина Авдотья Севастьяновна

Рождение ребёнка
01.12.1822 ст.

Сын: Мардяхин Аггей Варфоломеевич

Мать ребёнка: Мардяхина Феврония Симоновна

Рождение ребёнка
13.06.1825 ст.

Сын: Мардяхин Ульян Варфоломеевич

Мать ребёнка: Мардяхина Феврония Симоновна

Рождение ребёнка
06.10.1834 ст.

Сын: Мардяхин Филипп Варфоломеевич

Мать ребёнка: Мардяхина Феврония Симоновна

Рождение ребёнка
04.04.1928 ст.

Дочь: Силантьева Ирина Варфоломеевна

Мать ребёнка: Мардяхина Феврония Симоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мардяхина Авдотья Севастьяновна

Смерть
16.11.1851 ст.
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