Мардяхина Феврония Симоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мардяхина Феврония Симоновна

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Место рождения

Наяновка

Дата рождения

Вычислено 1797 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1797 ст.

Отец: Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.12.1822 ст.

Сын: Мардяхин Аггей Варфоломеевич

Отец ребёнка: Мардяхин Вахром Александрович

Рождение ребёнка
13.06.1825 ст.

Сын: Мардяхин Ульян Варфоломеевич

Отец ребёнка: Мардяхин Вахром Александрович

Рождение ребёнка
06.10.1834 ст.

Сын: Мардяхин Филипп Варфоломеевич

Отец ребёнка: Мардяхин Вахром Александрович

Рождение ребёнка
04.04.1928 ст.

Дочь: Силантьева Ирина Варфоломеевна

Отец ребёнка: Мардяхин Вахром Александрович

Смерть
Неизвестно
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