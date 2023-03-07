Мардяхина Феврония Симоновна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1797 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.12.1822 ст.
Сын: Мардяхин Аггей Варфоломеевич
Отец ребёнка: Мардяхин Вахром Александрович
Рождение ребёнка
13.06.1825 ст.
Сын: Мардяхин Ульян Варфоломеевич
Отец ребёнка: Мардяхин Вахром Александрович
Рождение ребёнка
06.10.1834 ст.
Сын: Мардяхин Филипп Варфоломеевич
Отец ребёнка: Мардяхин Вахром Александрович
Рождение ребёнка
04.04.1928 ст.
Дочь: Силантьева Ирина Варфоломеевна
Отец ребёнка: Мардяхин Вахром Александрович
Смерть
Неизвестно