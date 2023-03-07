Бакулин Семен (Семейка) Данилов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1629
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бакулин Данило
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1605
Сын: Бакулин Денис (Дениско) Семенов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1610
Сын: Бакулин Федор (Федка) Семенов
Мать ребёнка: не указана
поч. Поздейка Бакулина, Специнский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Специнский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
До 1629