Бакулин Семен (Семейка) Данилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакулин Семен (Семейка) Данилов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1629

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бакулин Данило

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1605

Сын: Бакулин Денис (Дениско) Семенов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1610

Сын: Бакулин Федор (Федка) Семенов

Мать ребёнка: не указана

поч. Поздейка Бакулина, Специнский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Специнский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
До 1629
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