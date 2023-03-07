Бакулин Денис (Дениско) Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакулин Денис (Дениско) Семенов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1605

Дата смерти

После 1646

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1605

Отец: Бакулин Семен (Семейка) Данилов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1624

Сын: Бакулин Малофей (Малах) Денисов

Мать ребёнка: не указана

поч. на Быстрице Семейки Бакулина, Специнский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1626

Сын: Бакулин Григорий (Гришка) Денисов

Мать ребёнка: не указана

поч. на Быстрице Семейки Бакулина, Специнский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1630

Сын: Бакулин Иван (Ивашко) Денисов

Мать ребёнка: не указана

поч. на Быстрице Семейки Бакулина, Специнский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Поч. Малыгинской, вотчина Истобенского Троицкого монастыря, Истобенская волость, Истобенский стан, Орловский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646
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