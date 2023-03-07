Бакулин Денис (Дениско) Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1605
Дата смертиПосле 1646
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1605
Отец: Бакулин Семен (Семейка) Данилов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1624
Сын: Бакулин Малофей (Малах) Денисов
Мать ребёнка: не указана
поч. на Быстрице Семейки Бакулина, Специнский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1626
Сын: Бакулин Григорий (Гришка) Денисов
Мать ребёнка: не указана
поч. на Быстрице Семейки Бакулина, Специнский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1630
Сын: Бакулин Иван (Ивашко) Денисов
Мать ребёнка: не указана
поч. на Быстрице Семейки Бакулина, Специнский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Поч. Малыгинской, вотчина Истобенского Троицкого монастыря, Истобенская волость, Истобенский стан, Орловский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646