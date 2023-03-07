Бакулин Федор (Федка) Семенов
Место рожденияпоч. Поздейка Бакулина, Специнский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1610
Дата смертиПосле 1646
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1610
Отец: Бакулин Семен (Семейка) Данилов
Мать: не указана
поч. Поздейка Бакулина, Специнский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1634
Сын: Бакулин Василий (Васка) Федоров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1638
Сын: Бакулин Конан (Конанко) Федоров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1640
Сын: Бакулин Карп (Карпик) Федоров
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Якунки Короваева, погост Бахтинской на Чахловице, Специнский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646