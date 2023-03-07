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Бакулин Федор (Федка) Семенов

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Место рождения

поч. Поздейка Бакулина, Специнский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1610

Дата смерти

После 1646

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1610

Отец: Бакулин Семен (Семейка) Данилов

Мать: не указана

поч. Поздейка Бакулина, Специнский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1634

Сын: Бакулин Василий (Васка) Федоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1638

Сын: Бакулин Конан (Конанко) Федоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1640

Сын: Бакулин Карп (Карпик) Федоров

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Якунки Короваева, погост Бахтинской на Чахловице, Специнский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646
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