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Безкорсый Прокофий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

18.10.1886

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Безкорсый Иван Семенович

Мать: Безкорсая Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
1839

Сын: Безкорсый Иона Прокофьевич

Мать ребёнка: Безкорсая Наталья Самуиловна

Рождение ребёнка
02.08.1840

Дочь: Прасковья Прокофьевна

Мать ребёнка: Безкорсая Наталья Самуиловна

Рождение ребёнка
12.05.1842

Сын: Безкорсый Исидор Прокофьевич

Мать ребёнка: Безкорсая Наталья Самуиловна

Рождение ребёнка
06.05.1843

Сын: Безкорсый Иов Прокофьевич

Мать ребёнка: Безкорсая Наталья Самуиловна

Рождение ребёнка
08.06.1853

Дочь: Акилина Прокофьевна

Мать ребёнка: Безкорсая Наталья Самуиловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Безкорсая Наталья Самуиловна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.10.1886
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