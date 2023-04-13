Безкорсый Прокофий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смерти18.10.1886
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Рождение ребёнка
1839
Сын: Безкорсый Иона Прокофьевич
Мать ребёнка: Безкорсая Наталья Самуиловна
Рождение ребёнка
02.08.1840
Дочь: Прасковья Прокофьевна
Мать ребёнка: Безкорсая Наталья Самуиловна
Рождение ребёнка
12.05.1842
Сын: Безкорсый Исидор Прокофьевич
Мать ребёнка: Безкорсая Наталья Самуиловна
Рождение ребёнка
06.05.1843
Сын: Безкорсый Иов Прокофьевич
Мать ребёнка: Безкорсая Наталья Самуиловна
Рождение ребёнка
08.06.1853
Дочь: Акилина Прокофьевна
Мать ребёнка: Безкорсая Наталья Самуиловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.10.1886