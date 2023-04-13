Безкорсая Наталья Самуиловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Сын: Безкорсый Иона Прокофьевич
Отец ребёнка: Безкорсый Прокофий Иванович
Рождение ребёнка
02.08.1840
Дочь: Прасковья Прокофьевна
Отец ребёнка: Безкорсый Прокофий Иванович
Рождение ребёнка
12.05.1842
Сын: Безкорсый Исидор Прокофьевич
Отец ребёнка: Безкорсый Прокофий Иванович
Рождение ребёнка
06.05.1843
Сын: Безкорсый Иов Прокофьевич
Отец ребёнка: Безкорсый Прокофий Иванович
Рождение ребёнка
08.06.1853
Дочь: Акилина Прокофьевна
Отец ребёнка: Безкорсый Прокофий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно