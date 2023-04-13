Безкорсая Наталья Самуиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безкорсая Наталья Самуиловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Сын: Безкорсый Иона Прокофьевич

Отец ребёнка: Безкорсый Прокофий Иванович

Рождение ребёнка
02.08.1840

Дочь: Прасковья Прокофьевна

Отец ребёнка: Безкорсый Прокофий Иванович

Рождение ребёнка
12.05.1842

Сын: Безкорсый Исидор Прокофьевич

Отец ребёнка: Безкорсый Прокофий Иванович

Рождение ребёнка
06.05.1843

Сын: Безкорсый Иов Прокофьевич

Отец ребёнка: Безкорсый Прокофий Иванович

Рождение ребёнка
08.06.1853

Дочь: Акилина Прокофьевна

Отец ребёнка: Безкорсый Прокофий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безкорсый Прокофий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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