Недоспасовъ Самойла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Недоспасовъ Самойла

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Недоспасовъ Абрамъ

Мать: Недоспасова Дарья Павлова

Рождение ребёнка
1769

Сын: Недоспасовъ Иванъ

Мать ребёнка: Недоспасоа Варвара Вавилова

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Загороднова Лукерья

Мать ребёнка: Недоспасоа Варвара Вавилова

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Сын: Недоспасовъ Герасимъ

Мать ребёнка: Недоспасоа Варвара Вавилова

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Недоспасовъ Прохоръ

Мать ребёнка: Недоспасоа Варвара Вавилова

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Сын: Недоспасовъ Еремей

Мать ребёнка: Недоспасоа Варвара Вавилова

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Недоспасоа Варвара Вавилова

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