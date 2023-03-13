Недоспасовъ Самойла
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Недоспасовъ Абрамъ
Рождение ребёнка
1769
Сын: Недоспасовъ Иванъ
Мать ребёнка: Недоспасоа Варвара Вавилова
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Загороднова Лукерья
Мать ребёнка: Недоспасоа Варвара Вавилова
Рождение ребёнка
1778
Сын: Недоспасовъ Герасимъ
Мать ребёнка: Недоспасоа Варвара Вавилова
Рождение ребёнка
1781
Сын: Недоспасовъ Прохоръ
Мать ребёнка: Недоспасоа Варвара Вавилова
Рождение ребёнка
1786
Сын: Недоспасовъ Еремей
Мать ребёнка: Недоспасоа Варвара Вавилова
Бракосочетание
Неизвестно