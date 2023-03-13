Недоспасова Дарья Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Недоспасова Дарья Павлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1740

Сын: Недоспасовъ Степанъ

Отец ребёнка: Недоспасовъ Абрамъ

Асанова Липовка
Рождение ребёнка
1744

Сын: Недоспасовъ Василий

Отец ребёнка: Недоспасовъ Абрамъ

Асанова Липовка
Рождение ребёнка
1749

Сын: Недоспасовъ Самойла

Отец ребёнка: Недоспасовъ Абрамъ

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Недоспасовъ Абрамъ

Асанова Липовка
Рождение ребёнка
1758

Сын: Недоспасовъ Моисей

Отец ребёнка: Недоспасовъ Абрамъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Недоспасовъ Абрамъ

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