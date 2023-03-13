Недоспасова Дарья Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1726
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1740
Сын: Недоспасовъ Степанъ
Отец ребёнка: Недоспасовъ Абрамъ
Асанова Липовка
Рождение ребёнка
1744
Сын: Недоспасовъ Василий
Отец ребёнка: Недоспасовъ Абрамъ
Асанова Липовка
Рождение ребёнка
1749
Сын: Недоспасовъ Самойла
Отец ребёнка: Недоспасовъ Абрамъ
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Недоспасовъ Абрамъ
Асанова Липовка
Рождение ребёнка
1758
Сын: Недоспасовъ Моисей
Отец ребёнка: Недоспасовъ Абрамъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Недоспасовъ Абрамъ