Недоспасовъ Абрамъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1740
Сын: Недоспасовъ Степанъ
Мать ребёнка: Недоспасова Дарья Павлова
Асанова Липовка
Рождение ребёнка
1744
Сын: Недоспасовъ Василий
Мать ребёнка: Недоспасова Дарья Павлова
Асанова Липовка
Рождение ребёнка
1749
Сын: Недоспасовъ Самойла
Мать ребёнка: Недоспасова Дарья Павлова
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Недоспасова Дарья Павлова
Асанова Липовка
Рождение ребёнка
1758
Сын: Недоспасовъ Моисей
Мать ребёнка: Недоспасова Дарья Павлова
Бракосочетание
Неизвестно