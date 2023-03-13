Недоспасовъ Абрамъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Недоспасовъ Абрамъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

1726 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1740

Сын: Недоспасовъ Степанъ

Мать ребёнка: Недоспасова Дарья Павлова

Асанова Липовка
Рождение ребёнка
1744

Сын: Недоспасовъ Василий

Мать ребёнка: Недоспасова Дарья Павлова

Асанова Липовка
Рождение ребёнка
1749

Сын: Недоспасовъ Самойла

Мать ребёнка: Недоспасова Дарья Павлова

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Недоспасова Дарья Павлова

Асанова Липовка
Рождение ребёнка
1758

Сын: Недоспасовъ Моисей

Мать ребёнка: Недоспасова Дарья Павлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Недоспасова Дарья Павлова

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