Недоспасоа Варвара Вавилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Сын: Недоспасовъ Иванъ
Отец ребёнка: Недоспасовъ Самойла
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Загороднова Лукерья
Отец ребёнка: Недоспасовъ Самойла
Рождение ребёнка
1778
Сын: Недоспасовъ Герасимъ
Отец ребёнка: Недоспасовъ Самойла
Рождение ребёнка
1781
Сын: Недоспасовъ Прохоръ
Отец ребёнка: Недоспасовъ Самойла
Рождение ребёнка
1786
Сын: Недоспасовъ Еремей
Отец ребёнка: Недоспасовъ Самойла
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Недоспасовъ Самойла