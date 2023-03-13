Недоспасоа Варвара Вавилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Недоспасоа Варвара Вавилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Сын: Недоспасовъ Иванъ

Отец ребёнка: Недоспасовъ Самойла

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Загороднова Лукерья

Отец ребёнка: Недоспасовъ Самойла

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Сын: Недоспасовъ Герасимъ

Отец ребёнка: Недоспасовъ Самойла

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Недоспасовъ Прохоръ

Отец ребёнка: Недоспасовъ Самойла

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Сын: Недоспасовъ Еремей

Отец ребёнка: Недоспасовъ Самойла

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Недоспасовъ Самойла