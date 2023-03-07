Елизар (Азар) Алексеев
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смерти28.03.1881
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Алексей Ильин
Мать: Устиния Фёдорова
Бракосочетание
17.02.1856
Жена: Екатерина Алексеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.02.1858
Дочь: Евдокия Азарова
Мать ребёнка: Екатерина Алексеева
Рождение ребёнка
13.08.1860
Дочь: Наталия Елизарова
Мать ребёнка: Екатерина Алексеева
Смерть
28.03.1881