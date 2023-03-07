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Елизар (Азар) Алексеев

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Место рождения

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1838

Дата смерти

28.03.1881

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Алексей Ильин

Мать: Устиния Фёдорова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
17.02.1856

Жена: Екатерина Алексеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.02.1858

Дочь: Евдокия Азарова

Мать ребёнка: Екатерина Алексеева

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.08.1860

Дочь: Наталия Елизарова

Мать ребёнка: Екатерина Алексеева

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
28.03.1881
Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
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