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Устиния Фёдорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

23.06.1850

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.07.1836

Муж: Алексей Ильин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1838

Сын: Елизар (Азар) Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Ильин

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.02.1840

Дочь: Евдокия Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Ильин

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.10.1842

Дочь: Пелагия Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Ильин

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.06.1845

Дочь: Агрипина Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Ильин

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофим Яковлев

Смерть
23.06.1850
Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
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