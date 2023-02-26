Устиния Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смерти23.06.1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.07.1836
Муж: Алексей Ильин
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Алексей Ильин
Рождение ребёнка
14.02.1840
Дочь: Евдокия Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Ильин
Рождение ребёнка
05.10.1842
Дочь: Пелагия Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Ильин
Рождение ребёнка
16.06.1845
Дочь: Агрипина Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Ильин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трофим Яковлев
Смерть
23.06.1850