Долгих Георгий
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.05.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1912
Отец: Долгих Фаддей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Долгих (Солдатова) Александра
Рождение ребёнка
08.10.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Долгих (Солдатова) Александра
Смерть
Неизвестно