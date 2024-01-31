Долгих Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгих Георгий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1912

Отец: Долгих Фаддей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Долгих (Солдатова) Александра

Рождение ребёнка
08.10.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Долгих (Солдатова) Александра

Смерть
Неизвестно

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