Долгих (Солдатова) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгих (Солдатова) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.10.1921

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1921

Отец: Солдатов Андрей

Мать: Мать Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Долгих Георгий

Рождение ребёнка
08.10.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Долгих Георгий

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