Долгих (Солдатова) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.10.1921
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1921
Отец: Солдатов Андрей
Мать: Мать Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Долгих Георгий
Рождение ребёнка
08.10.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Долгих Георгий