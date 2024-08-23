Кузнецова (Кильдюшова) Агриппина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Кильдюшова) Агриппина Ивановна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

03.07.1871

Дата смерти

После 23.02.1901

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1871

Отец: Кильдюшов Иван Корнилович

Мать: Башкирова Наталья Кузьминична

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
08.11.1889

Муж: Кузнецов Иван Васильевич

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
10.10.1890

Сын: Кузнецов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Васильевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.02.1897

Сын: Кузнецов Василий Иванович

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Васильевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.06.1899

Сын: Кузнецов Иван Иванович

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Васильевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.02.1901

Дочь: (Кузнецова) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Васильевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 23.02.1901

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