Кузнецова (Кильдюшова) Агриппина Ивановна
Место рождения
Дата рождения03.07.1871
Дата смертиПосле 23.02.1901
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1871
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
08.11.1889
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
10.10.1890
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
07.02.1897
Сын: Кузнецов Василий Иванович
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
06.06.1899
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
23.02.1901
Дочь: (Кузнецова) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Васильевич
Смерть
После 23.02.1901