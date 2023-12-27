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Кузнецов Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1871

Дата смерти

После 26.01.1912

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.11.1889

Жена: Кузнецова Агриппина Ивановна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
10.10.1890

Сын: Кузнецов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Кузнецова Агриппина Ивановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.02.1897

Сын: Кузнецов Василий Иванович

Мать ребёнка: Кузнецова Агриппина Ивановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.06.1899

Сын: Кузнецов Иван Иванович

Мать ребёнка: Кузнецова Агриппина Ивановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.02.1901

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Кузнецова Агриппина Ивановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 26.01.1912
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