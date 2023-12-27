Кузнецов Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1871
Дата смертиПосле 26.01.1912
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1889
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
10.10.1890
Мать ребёнка: Кузнецова Агриппина Ивановна
Рождение ребёнка
07.02.1897
Сын: Кузнецов Василий Иванович
Мать ребёнка: Кузнецова Агриппина Ивановна
Рождение ребёнка
06.06.1899
Мать ребёнка: Кузнецова Агриппина Ивановна
Рождение ребёнка
23.02.1901
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Кузнецова Агриппина Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 26.01.1912