Зайцева (Кочерова) Александра Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1919
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1919
Отец: Кочеров Никита
Мать: Кочерова Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.09.1941
Дочь: Птицына (Зайцева) Маргарита Викторовна
Отец ребёнка: Зайцев Виктор Александрович
Рождение ребёнка
12.02.1948
Дочь: Артёмова (Зайцева) Капитолина Викторовна
Отец ребёнка: Зайцев Виктор Александрович
Рождение ребёнка
05.01.1950
Отец ребёнка: Зайцев Виктор Александрович
Смерть
Неизвестно