Зайцева (Кочерова) Александра Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Кочерова) Александра Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1919

Отец: Кочеров Никита

Мать: Кочерова Дарья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Виктор Александрович

Рождение ребёнка
03.09.1941

Дочь: Птицына (Зайцева) Маргарита Викторовна

Отец ребёнка: Зайцев Виктор Александрович

Рождение ребёнка
12.02.1948

Дочь: Артёмова (Зайцева) Капитолина Викторовна

Отец ребёнка: Зайцев Виктор Александрович

Рождение ребёнка
05.01.1950

Сын: Зайцев Юрий Викторович

Отец ребёнка: Зайцев Виктор Александрович

Смерть
Неизвестно

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