Кочерова Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кочеров Никита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кочеров Никита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кочерова) Валентина Никитична
Отец ребёнка: Кочеров Никита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кочерова) Анна Никитична
Отец ребёнка: Кочеров Никита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кочерова) Мария Никитична
Отец ребёнка: Кочеров Никита
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кочеров Никита
Рождение ребёнка
19.12.1919
Дочь: Зайцева (Кочерова) Александра Никитична
Отец ребёнка: Кочеров Никита
Смерть
Неизвестно