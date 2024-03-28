Кочерова Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочерова Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочеров Владимир Никитич

Отец ребёнка: Кочеров Никита

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочеров Алексей Никитич

Отец ребёнка: Кочеров Никита

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кочерова) Валентина Никитична

Отец ребёнка: Кочеров Никита

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кочерова) Анна Никитична

Отец ребёнка: Кочеров Никита

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кочерова) Мария Никитична

Отец ребёнка: Кочеров Никита

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочеров Никита

Рождение ребёнка
19.12.1919

Дочь: Зайцева (Кочерова) Александра Никитична

Отец ребёнка: Кочеров Никита

Смерть
Неизвестно

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