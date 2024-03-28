Кочеров Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКочеров Никита

Кочеров Никита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочеров Владимир Никитич

Мать ребёнка: Кочерова Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочеров Алексей Никитич

Мать ребёнка: Кочерова Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кочерова) Валентина Никитична

Мать ребёнка: Кочерова Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кочерова) Анна Никитична

Мать ребёнка: Кочерова Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кочерова) Мария Никитична

Мать ребёнка: Кочерова Дарья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочерова Дарья

Рождение ребёнка
19.12.1919

Дочь: Зайцева (Кочерова) Александра Никитична

Мать ребёнка: Кочерова Дарья

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.