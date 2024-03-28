Кочеров Никита
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кочерова Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кочерова Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кочерова) Валентина Никитична
Мать ребёнка: Кочерова Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кочерова) Анна Никитична
Мать ребёнка: Кочерова Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кочерова) Мария Никитична
Мать ребёнка: Кочерова Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кочерова Дарья
Рождение ребёнка
19.12.1919
Дочь: Зайцева (Кочерова) Александра Никитична
Мать ребёнка: Кочерова Дарья
Смерть
Неизвестно