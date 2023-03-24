Kinnarinen (Pesonen) Liisa Juhontytär — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kinnarinen (Pesonen) Liisa Juhontytär

Место рождения

Kiekua, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя

Дата рождения

17.07.1834

Дата смерти

03.08.1909

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1834

Отец: Pesonen Juho Heikinpoika

Мать: Pesonen Kristiina Antintytär

Kiekua, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
30.07.1860

Дочь: Kinnarinen Anna Matintytär

Отец ребёнка: Kinnarinen Matti Matinpoika

Juttulampi, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
30.07.1863

Сын: Kinnarinen Matti Matinpoika

Отец ребёнка: Kinnarinen Matti Matinpoika

Juttulampi, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
07.03.1865

Сын: Kinnarinen Juho Matinpoika

Отец ребёнка: Kinnarinen Matti Matinpoika

Juttulampi, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
29.04.1870

Сын: Kinnarinen Juho Matinpoika

Отец ребёнка: Kinnarinen Matti Matinpoika

Juttulampi, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
28.03.1875

Дочь: Maria Matintytär

Отец ребёнка: Kinnarinen Matti Matinpoika

Juttulampi, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Смерть
03.08.1909
Juttulampi, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
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