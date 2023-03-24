Kinnarinen (Pesonen) Liisa Juhontytär
Место рожденияKiekua, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Дата рождения17.07.1834
Дата смерти03.08.1909
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1834
Kiekua, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
30.07.1860
Дочь: Kinnarinen Anna Matintytär
Отец ребёнка: Kinnarinen Matti Matinpoika
Juttulampi, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
30.07.1863
Сын: Kinnarinen Matti Matinpoika
Отец ребёнка: Kinnarinen Matti Matinpoika
Juttulampi, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
07.03.1865
Сын: Kinnarinen Juho Matinpoika
Отец ребёнка: Kinnarinen Matti Matinpoika
Juttulampi, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
29.04.1870
Сын: Kinnarinen Juho Matinpoika
Отец ребёнка: Kinnarinen Matti Matinpoika
Juttulampi, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
28.03.1875
Дочь: Maria Matintytär
Отец ребёнка: Kinnarinen Matti Matinpoika
Juttulampi, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Смерть
03.08.1909
Juttulampi, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя