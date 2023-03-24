Kinnarinen Juho Matinpoika
Место рожденияJuttulampi, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Дата рождения29.04.1870
Дата смерти12.09.1900
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1870
Juttulampi, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
23.12.1897
Дочь: Kinnarinen Lydia
Мать ребёнка: Anna-Liisa Ollintytär
Juttulampi, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
25.03.1900
Дочь: Solehmainen Hilda Maria
Мать ребёнка: Anna-Liisa Ollintytär
Juttulampi, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Anna-Liisa Ollintytär
Смерть
12.09.1900
Juttulampi, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя