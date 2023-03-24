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Kinnarinen Juho Matinpoika

Место рождения

Juttulampi, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя

Дата рождения

29.04.1870

Дата смерти

12.09.1900

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1870

Отец: Kinnarinen Matti Matinpoika

Мать: Kinnarinen Liisa Juhontytär

Juttulampi, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
23.12.1897

Дочь: Kinnarinen Lydia

Мать ребёнка: Anna-Liisa Ollintytär

Juttulampi, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
25.03.1900

Дочь: Solehmainen Hilda Maria

Мать ребёнка: Anna-Liisa Ollintytär

Juttulampi, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Anna-Liisa Ollintytär

Смерть
12.09.1900
Juttulampi, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
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