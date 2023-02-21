Зюбанова (Мосиенко) Раиса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зюбанова (Мосиенко) Раиса Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

2014

Пол

Женский

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Мосиенко Иван Николаевич

Мать: Мосиенко Вера Ивановна

Рождение ребёнка
1965

Дочь: Пустуева Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Зюбанов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
28.10.1968

Сын: Зюбанов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Зюбанов Николай Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зюбанов Николай Михайлович

Смерть
2014
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