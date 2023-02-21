Зюбанова (Мосиенко) Раиса Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
Дата смерти2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: Мосиенко Иван Николаевич
Мать: Мосиенко Вера Ивановна
Рождение ребёнка
1965
Дочь: Пустуева Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Зюбанов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
28.10.1968
Сын: Зюбанов Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Зюбанов Николай Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2014