Мосиенко Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мосиенко Иван Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.06.1915

Дата смерти

1997

Пол

Мужской

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1915

Отец: Мосиенко Николай Петрович

Мать: Мосиенко Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Зюбанова Раиса Ивановна

Мать ребёнка: Мосиенко Вера Ивановна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Мосиенко Пётр Иванович

Мать ребёнка: Мосиенко Вера Ивановна

Рождение ребёнка
10.04.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мосиенко Варвара Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мосиенко Вера Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мосиенко Варвара Никитична

Смерть
1997
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