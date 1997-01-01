Мосиенко Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.06.1915
Дата смерти1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1915
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Зюбанова Раиса Ивановна
Мать ребёнка: Мосиенко Вера Ивановна
Рождение ребёнка
1939
Мать ребёнка: Мосиенко Вера Ивановна
Рождение ребёнка
10.04.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мосиенко Варвара Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мосиенко Вера Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1997