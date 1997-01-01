Зюбанов Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зюбанов Николай Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1942

Дата смерти

1997

Пол

Мужской

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1965

Дочь: Пустуева Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Зюбанова Раиса Ивановна

Рождение ребёнка
28.10.1968

Сын: Зюбанов Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Зюбанова Раиса Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зюбанова Раиса Ивановна

Смерть
1997
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