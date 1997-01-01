Зюбанов Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1942
Дата смерти1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1965
Дочь: Пустуева Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Зюбанова Раиса Ивановна
Рождение ребёнка
28.10.1968
Сын: Зюбанов Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Зюбанова Раиса Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зюбанова Раиса Ивановна
Смерть
1997