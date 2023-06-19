Вотяков Никифор Феоктистов
Место рождения
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Вотяков Феоктист Вахромеев
Мать: Марфа Галактионова
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Екатерина Никифорова
Мать ребёнка: Маремьяна Наумова
Рождение ребёнка
1764
Мать ребёнка: Маремьяна Наумова
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Ирина Никифорова
Мать ребёнка: Маремьяна Наумова
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Екатерина Никифорова
Мать ребёнка: Маремьяна Наумова
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Мавра Никифорова
Мать ребёнка: Маремьяна Наумова
Рождение ребёнка
1773
Мать ребёнка: Маремьяна Наумова
Рождение ребёнка
1776
Мать ребёнка: Маремьяна Наумова
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Маремьяна Никифорова
Мать ребёнка: Маремьяна Наумова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Марина Никифорова
Мать ребёнка: Маремьяна Наумова
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Лукерья Никифорова
Мать ребёнка: Маремьяна Наумова
Рождение ребёнка
1784
Мать ребёнка: Маремьяна Наумова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вотяков Тимофей Никифоров
Мать ребёнка: Маремьяна Наумова
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Смерть
Неизвестно