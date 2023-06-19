Вотяков Никифор Феоктистов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВотяков Никифор Феоктистов

Вотяков Никифор Феоктистов

Место рождения

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Вотяков Феоктист Вахромеев

Мать: Марфа Галактионова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Екатерина Никифорова

Мать ребёнка: Маремьяна Наумова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1764

Сын: Вотяков Прохор Никифоров

Мать ребёнка: Маремьяна Наумова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Ирина Никифорова

Мать ребёнка: Маремьяна Наумова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Екатерина Никифорова

Мать ребёнка: Маремьяна Наумова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Мавра Никифорова

Мать ребёнка: Маремьяна Наумова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1773

Сын: Вотяков Федот Никифоров

Мать ребёнка: Маремьяна Наумова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1776

Сын: Вотяков Федот Никифоров

Мать ребёнка: Маремьяна Наумова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Маремьяна Никифорова

Мать ребёнка: Маремьяна Наумова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Марина Никифорова

Мать ребёнка: Маремьяна Наумова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Лукерья Никифорова

Мать ребёнка: Маремьяна Наумова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1784

Сын: Вотяков Иван Никифоров

Мать ребёнка: Маремьяна Наумова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вотяков Тимофей Никифоров

Мать ребёнка: Маремьяна Наумова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Смерть
Неизвестно