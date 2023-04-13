(Вотякова) Марфа Галактионова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1724
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1738
Сын: Вотяков Никифор Феоктистов
Отец ребёнка: Вотяков Феоктист Вахромеев
Рождение ребёнка
1747
Отец ребёнка: Вотяков Феоктист Вахромеев
Рождение ребёнка
1759
Сын: Вотяков Михайло Феоктистов
Отец ребёнка: Вотяков Феоктист Вахромеев
Рождение ребёнка
1761
Отец ребёнка: Вотяков Феоктист Вахромеев
Смерть
Неизвестно