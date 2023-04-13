(Вотякова) Марфа Галактионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Вотякова) Марфа Галактионова

(Вотякова) Марфа Галактионова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1738

Сын: Вотяков Никифор Феоктистов

Отец ребёнка: Вотяков Феоктист Вахромеев

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1747

Сын: Вотяков Иван Феоктистов

Отец ребёнка: Вотяков Феоктист Вахромеев

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1759

Сын: Вотяков Михайло Феоктистов

Отец ребёнка: Вотяков Феоктист Вахромеев

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1761

Сын: Вотяков Иван Феоктистов

Отец ребёнка: Вотяков Феоктист Вахромеев

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно