Вотяков Федот Никифоров
Место рождения
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Вотяков Никифор Феоктистов
Мать: Маремьяна Наумова
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Анастасия Федотова
Мать ребёнка: Фекла Антропова
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: Фекла Антропова
Рождение ребёнка
1803
Мать ребёнка: Фекла Антропова
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: Фекла Антропова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фекла Антропова
Смерть
Неизвестно