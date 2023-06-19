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Вотяков Федот Никифоров

Место рождения

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Вотяков Никифор Феоктистов

Мать: Маремьяна Наумова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Анастасия Федотова

Мать ребёнка: Фекла Антропова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1798

Сын: Вотяков Стефан Федотов

Мать ребёнка: Фекла Антропова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1803

Сын: Вотяков Федор Федотов

Мать ребёнка: Фекла Антропова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1808

Сын: Вотяков Адриан Федотов

Мать ребёнка: Фекла Антропова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фекла Антропова

Смерть
Неизвестно