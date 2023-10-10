(Вотякова) Анастасия Федотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Вотякова) Анастасия Федотова

Место рождения

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1773 г.р.

Мать

1772 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Вотяков Федот Никифоров

Мать: Фекла Антропова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.11.1821

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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