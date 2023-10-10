(Вотякова) Анастасия Федотова
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Вотяков Федот Никифоров
Мать: Фекла Антропова
Рождение ребёнка
09.11.1821
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно