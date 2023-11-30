(Вотякова) Маремьяна Наумова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Екатерина Никифорова
Отец ребёнка: Вотяков Никифор Феоктистов
Рождение ребёнка
1764
Отец ребёнка: Вотяков Никифор Феоктистов
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Ирина Никифорова
Отец ребёнка: Вотяков Никифор Феоктистов
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Екатерина Никифорова
Отец ребёнка: Вотяков Никифор Феоктистов
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Мавра Никифорова
Отец ребёнка: Вотяков Никифор Феоктистов
Рождение ребёнка
1773
Отец ребёнка: Вотяков Никифор Феоктистов
Рождение ребёнка
1776
Отец ребёнка: Вотяков Никифор Феоктистов
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Маремьяна Никифорова
Отец ребёнка: Вотяков Никифор Феоктистов
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Марина Никифорова
Отец ребёнка: Вотяков Никифор Феоктистов
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Лукерья Никифорова
Отец ребёнка: Вотяков Никифор Феоктистов
Рождение ребёнка
1784
Отец ребёнка: Вотяков Никифор Феоктистов
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вотяков Тимофей Никифоров
Отец ребёнка: Вотяков Никифор Феоктистов
Смерть
Неизвестно