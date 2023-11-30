(Вотякова) Маремьяна Наумова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Вотякова) Маремьяна Наумова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Екатерина Никифорова

Отец ребёнка: Вотяков Никифор Феоктистов

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1764

Сын: Вотяков Прохор Никифоров

Отец ребёнка: Вотяков Никифор Феоктистов

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Ирина Никифорова

Отец ребёнка: Вотяков Никифор Феоктистов

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Екатерина Никифорова

Отец ребёнка: Вотяков Никифор Феоктистов

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Мавра Никифорова

Отец ребёнка: Вотяков Никифор Феоктистов

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1773

Сын: Вотяков Федот Никифоров

Отец ребёнка: Вотяков Никифор Феоктистов

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1776

Сын: Вотяков Федот Никифоров

Отец ребёнка: Вотяков Никифор Феоктистов

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Маремьяна Никифорова

Отец ребёнка: Вотяков Никифор Феоктистов

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Марина Никифорова

Отец ребёнка: Вотяков Никифор Феоктистов

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Лукерья Никифорова

Отец ребёнка: Вотяков Никифор Феоктистов

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1784

Сын: Вотяков Иван Никифоров

Отец ребёнка: Вотяков Никифор Феоктистов

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вотяков Тимофей Никифоров

Отец ребёнка: Вотяков Никифор Феоктистов

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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