Астафьева (Вологина) Алимпияда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астафьева (Вологина) Алимпияда Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.1900

Дата смерти

1984

Пол

Женский

Отец

1880 г.р.

Мать

1879 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1900

Отец: Вологин Николай Иванович

Мать: Вологина Пелагея Семёновна

Рождение ребёнка
20.07.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Астафьев Николай Иванович

Рождение ребёнка
30.01.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Астафьев Николай Иванович

Рождение ребёнка
03.01.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Астафьев Николай Иванович

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Астафьев Николай Иванович

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Астафьев Николай Иванович

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Астафьев Николай Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1984
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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