Астафьева (Вологина) Алимпияда Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.08.1900
Дата смерти1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1900
Рождение ребёнка
20.07.1924
Рождение ребёнка
30.01.1927
Рождение ребёнка
03.01.1930
Рождение ребёнка
1933
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
1941
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1984
Похороны
Неизвестно