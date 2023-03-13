Филиппова (Каширина) Софья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппова (Каширина) Софья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Каширинъ Илья

Мать: Каширина Анна Иванова

Бракосочетание
15.01.1896

Муж: Филипповъ Павелъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.11.1896

Сын: Филипповъ Михаилъ

Отец ребёнка: Филипповъ Павелъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.10.1898

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Филипповъ Павелъ

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.06.1903

Сын: Филипповъ Митрофанъ

Отец ребёнка: Филипповъ Павелъ

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.06.1906

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Филипповъ Павелъ

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.02.1908

Сын: Филипповъ Иванъ

Отец ребёнка: Филипповъ Павелъ

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.07.1910

Сын: Филипповъ Никоноръ

Отец ребёнка: Филипповъ Павелъ

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.02.1913

Сын: Филипповъ Федоръ

Отец ребёнка: Филипповъ Павелъ

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.08.1914

Сын: Филипповъ Александръ

Отец ребёнка: Филипповъ Павелъ

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.09.1918

Сын: Филипповъ Сергей

Отец ребёнка: Филипповъ Павелъ

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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