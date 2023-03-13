Филиппова (Каширина) Софья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Каширинъ Илья
Мать: Каширина Анна Иванова
Бракосочетание
15.01.1896
Муж: Филипповъ Павелъ
Рождение ребёнка
04.11.1896
Сын: Филипповъ Михаилъ
Отец ребёнка: Филипповъ Павелъ
Рождение ребёнка
23.10.1898
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Филипповъ Павелъ
Рождение ребёнка
01.06.1903
Сын: Филипповъ Митрофанъ
Отец ребёнка: Филипповъ Павелъ
Рождение ребёнка
01.06.1906
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Филипповъ Павелъ
Рождение ребёнка
04.02.1908
Сын: Филипповъ Иванъ
Отец ребёнка: Филипповъ Павелъ
Рождение ребёнка
21.07.1910
Сын: Филипповъ Никоноръ
Отец ребёнка: Филипповъ Павелъ
Рождение ребёнка
15.02.1913
Сын: Филипповъ Федоръ
Отец ребёнка: Филипповъ Павелъ
Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.08.1914
Сын: Филипповъ Александръ
Отец ребёнка: Филипповъ Павелъ
Рождение ребёнка
06.09.1918
Сын: Филипповъ Сергей
Отец ребёнка: Филипповъ Павелъ