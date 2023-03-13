Каширина Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каширина Анна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Филиппова Софья

Отец ребёнка: Каширинъ Илья

Рождение ребёнка
06.10.1884

Дочь: Воинова Евлампія

Отец ребёнка: Каширинъ Илья

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Виникова Александра

Отец ребёнка: Каширинъ Илья

Рождение ребёнка
03.11.1891

Сын: Каширинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Каширинъ Илья

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.01.1894

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Каширинъ Илья

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каширинъ Илья

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