Каширина Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Филиппова Софья
Отец ребёнка: Каширинъ Илья
Рождение ребёнка
06.10.1884
Дочь: Воинова Евлампія
Отец ребёнка: Каширинъ Илья
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Виникова Александра
Отец ребёнка: Каширинъ Илья
Рождение ребёнка
03.11.1891
Сын: Каширинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Каширинъ Илья
Рождение ребёнка
19.01.1894
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Каширинъ Илья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Каширинъ Илья