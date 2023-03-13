Филипповъ Павелъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Филипповъ Яковъ
Бракосочетание
15.01.1896
Жена: Филиппова Софья
Рождение ребёнка
04.11.1896
Сын: Филипповъ Михаилъ
Мать ребёнка: Филиппова Софья
Рождение ребёнка
23.10.1898
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Филиппова Софья
Рождение ребёнка
01.06.1903
Сын: Филипповъ Митрофанъ
Мать ребёнка: Филиппова Софья
Рождение ребёнка
01.06.1906
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Филиппова Софья
Рождение ребёнка
04.02.1908
Сын: Филипповъ Иванъ
Мать ребёнка: Филиппова Софья
Рождение ребёнка
21.07.1910
Сын: Филипповъ Никоноръ
Мать ребёнка: Филиппова Софья
Рождение ребёнка
15.02.1913
Сын: Филипповъ Федоръ
Мать ребёнка: Филиппова Софья
Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.08.1914
Сын: Филипповъ Александръ
Мать ребёнка: Филиппова Софья
Рождение ребёнка
06.09.1918
Сын: Филипповъ Сергей
Мать ребёнка: Филиппова Софья