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Филипповъ Павелъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Филипповъ Яковъ

Мать: не указана

Бракосочетание
15.01.1896

Жена: Филиппова Софья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.11.1896

Сын: Филипповъ Михаилъ

Мать ребёнка: Филиппова Софья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.10.1898

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Филиппова Софья

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.06.1903

Сын: Филипповъ Митрофанъ

Мать ребёнка: Филиппова Софья

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.06.1906

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Филиппова Софья

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.02.1908

Сын: Филипповъ Иванъ

Мать ребёнка: Филиппова Софья

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.07.1910

Сын: Филипповъ Никоноръ

Мать ребёнка: Филиппова Софья

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.02.1913

Сын: Филипповъ Федоръ

Мать ребёнка: Филиппова Софья

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.08.1914

Сын: Филипповъ Александръ

Мать ребёнка: Филиппова Софья

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.09.1918

Сын: Филипповъ Сергей

Мать ребёнка: Филиппова Софья

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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