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Ксения Никифорова

Место рождения

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1710

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: Никифор Михайлов

Мать: Пелагея Исаева

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1739

Сын: Никифор Савельев

Отец ребёнка: Савелий Прокофьев

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
До 1739

Муж: Савелий Прокофьев

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Место жительства
До 1744
Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1745

Сын: Ларион Савельев

Отец ребёнка: Савелий Прокофьев

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно