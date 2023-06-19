Ксения Никифорова
Место рождения
Дата рождения1710
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: Никифор Михайлов
Мать: Пелагея Исаева
Рождение ребёнка
1739
Сын: Никифор Савельев
Отец ребёнка: Савелий Прокофьев
Бракосочетание
До 1739
Муж: Савелий Прокофьев
Место жительства
До 1744
Рождение ребёнка
1745
Сын: Ларион Савельев
Отец ребёнка: Савелий Прокофьев
Смерть
Неизвестно